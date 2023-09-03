Ігор Коломойський на лаві підсудних — це, звісно, унікальний кадр. Який сам Коломойський навряд чи міг уявити раніше, наприклад, 31-го грудня 2018 року. І про який багато людей мріяли роками.

Але і сам Коломойський є унікальним кадром. Бо тільки Коломойський обере ізолятор СБУ, якщо альтернативою є туристична поїздка до США чи Європи. Тим більше в нього вже є такий зручний спортивний костюм з логотипом футбольного клубу, який з ним, звісно, абсолютно не пов‘язаний.

Хоча про що ж я… громадяни України до 60 років не можуть поїхати за кордон. Хіба що як досвідчені волонтери. А Ігор Валєрьєвіч хто завгодно, але не волонтер…

…Проте дуже досвідчений.

Але правда в тому, що єдиний судовий процес над Коломойським, якому дійсно буде довіра має проходити в США. А будь-який судовий процес над Коломойським в Україні буде викликати сумніви у суспільства.

І не важливо, будуть на це підстави чи суспільство буде в полоні теорій змови. Довіра буде тільки коли в залу суду Коломойського заведе ФБР, але аж ніяк не СБУ чи, прости господи, БЕБ.

До речі, це (ФБР, яке заводить Коломойського до зали Американського суду) збільшить рівень довіри до української влади з боку Вашингтону. Що може призвести до швидших рішень по поставках озброєння, наприклад.