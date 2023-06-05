Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Чому Україні пощастило?
OPINION

Чому Україні пощастило?

Юрій Богданов
5 червня, 2023 понедiлок
08:06
Погляд Юрій Богданов

Є два аспекти в цій війні, з якими нам дуже пощастило. Так, саме пощастило

1. Ми в Європі й нас вважають частиною цивілізованого світу. Це дуже сильно вплинуло на емпатію до нас.

2. Наш ворог настільки кончений, що крім локальних загроз примудрився стати частиною загрози безпеці всього світу. І тому перемогти його тепер ціль для тих, хто нам допомагає.

Комусь може видаватися, що нам погано співчувають і реакція світу мала бути більш жорсткою та рішучою. Могла б бути. Якби ми жили у кращому і більш справедливому світі.

Але я продовжую наголошувати: ми вже 15 місяців отримуємо рекордно багато і рекордно швидко. Хоча і маємо право вимагати більшого, бо хочемо жити та жити в кращому світі, ніж він є зараз.

Читайте також: Українські номади

Я продовжую наголошувати: ми вже 15 місяців отримуємо рекордно багато і рекордно швидко. Хоча і маємо право вимагати більшого, бо хочемо жити та жити в кращому світі, ніж він є зараз

Але якби для нас ситуація склалася інакше й обставини були менш сприятливі, то ось вам кілька прикладів за останні 40 років, коли комусь менше пощастило:

1. Курди та болотні араби в Іраку Хусейна. Геноцид. Без покарання. Тільки окупація Кувейту (союзник США) та загроза Саудівській Аравії та іншим партнерам змусила діяти. Але остаточно з режимом Хусейна розібралися тільки тоді, коли виникла політична доцільність.

2. Західна Сахара. Є безправним об’єктом спорів. Марокко понад 40 років контролює більшу частину цієї колишньої іспанської колонії, ООН вимагає референдуму про самовизначення ЗС. Марокко без особливих наслідків її контролює.

3. Східний Тимор. Був окуповану Індонезію понад 30 років. Репресії католиків. Поліцейський режим. З великими труднощами деокуповано. Жодних наслідків для Індонезії.

4. Курди загалом. Розділена 40-мільйонна нація, яку продовжують пригнічувати та нищити в прямому ефірі. Після Хусейна це продовжує цілком ефективно робити Ердоган. Всім глобально пофіг.

5. Ціла сукупність приголомшливих злочинів проти людяності в Африці. Апофеоз — геноцид тутсі. Світ почав реагувати, коли рахунок жертв пішов на десятки тисяч. При тому, що тутсі це не українці. Їх всього 2 мільйони.

Це вже не кажучи про більш дрібні та непомітні історії. Або виключно внутрішні приклади диктату, переслідувань за етнічними чи релігійними ознаками без переходу до безпосереднього геноциду в класичному розумінні цього слова. Той саме Китай стосовно уйгурів чи тибетців. Тут взагалі зазвичай жодних наслідків.

Щобільше, і Україна в тому числі досить спокійно реагувала на таке. Точніше, взагалі не реагувала. Бо економічні інтереси були важливіші. Або просто небажання сваритися з кимось. Або пофіг. Останнє — найчастіше.

Читайте також: Росіяни – терористи номер один

Тож давайте чесно. Нам пощастило, що ми там де ми є і ворог в нас той, що дійсно дуже багатьох заманав. І в цьому — наше везіння. І це добре

Тож давайте чесно. Нам пощастило, що ми там, де ми є, і ворог в нас той, що дійсно дуже багатьох заманав. І в цьому — наше везіння. І це добре.

А ось ображатися на країни, на які нам було начхати, що вони намагаються нашу війну заюзати у своїх інтересах — то таке. Треба в майбутньому займатися дипломатією по всьому світу. А не як ми (не) робили до останнього. Ми — за великим рахунком — тільки в останні півтора року згадали, що у світі крім Європи та Північної Америки існує й інший світ.

Гарний урок для нас.

Джерело

Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Читайте також:
Концерт Rammstein
3 червня, 2023 субота
Rammstein на межі розпаду, - Bild
легіон "Свобода Росії"
4 червня, 2023 неділя
Губернатор Бєлгородщини погодився на зустріч з російськими добровольцями
ракета ATACMS
3 червня, 2023 субота
Отримання Україною ATACMS дасть Росії розуміти, що гру закінчено, - британський експерт Грант
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.93
    Купівля 36.93
    Продаж 37.5
  • EUR
    Купівля 39.81
    Продаж 40.63
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
5 червня
08:41
Ексклюзив
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
Логістика ворога у бухтах Севастополя ускладнена, - Гуменюк
08:34
Матеуш Моравецький
Україна воює в інтересах НАТО, тому заслуговує на короткий шлях до Альянсу, - Моравецький
08:23
Нафтове ембарго
Росія скоротить видобуток нафти у 2024 році
08:09
Вірменія
Вірменія заявила про можливість мирної угоди з Азербайджаном вже до кінця року
07:49
Бєлгород
У Бєлгородській області вночі горів енергооб’єкт, влада каже про атаку безпілотника
07:33
Кит
ООН заявила про критичне забруднення водойм світу пластиком
07:28
Астероїд
Повз Землю пролетить 61-метровий астероїд 
07:16
F-16
У США розбився легкомоторний літак, який переслідували два реактивних винищувачі
06:48
ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулося 29 бойових зіткнень, - Генштаб
06:36
Євген Пригожин
Пригожин звинуватив військових РФ у нападі на вагнерівців під час відступу з Бахмута
06:27
Бєлгород вибух
Російська влада не знає, як реагувати на рейди у Бєлгородській області, у суспільстві зростає паніка, - ISW
05:54
Латвія
Латвія передала Україні 66 автівок, конфіскованих у п’яних водіїв
05:30
Златан Ібрагімович
Легенда футболу Ібрагімович оголосив про завершення кар’єри
00:51
Оновлено
Сумщина
Росіяни протягом доби 26 разів обстріляли прикордоння Сумщини: є поранені
00:35
єЧерга буде анульовувати записи, які містять недостовірну інформацію
00:25
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росія не може контролювати власний кордон. Колонка Сергія Згурця
2023, неділя
4 червня
23:45
на фото: пожежа
У Німеччині в будинку біженців з України виникла пожежа: загинула дитина
23:27
Почерк
У Парижі встановили світовий рекорд із наймасовішого диктанту
23:01
обстріл, ППО
У Харківській області пролунали вибухи
21:39
Джейк Салліван
Україна поверне стратегічно важливу територію, - Білий дім про контрнаступ
21:23
У Харкові відкрили пам'ятник дітям, які загинули через збройну агресію РФ
21:16
Легіон "Свобода Росії"
Легіон "Свобода Росії" взяли у полон росіян на Бєлгородщині. Їх передадуть в обмінний фонд України
20:58
Оновлено
Угорщина
Уряд Угорщини видалив відео, на якому Крим зображений частиною РФ, після демаршу українського МЗС
20:52
Президент України Володимир Зеленський
Будуть необхідні кроки: Зеленський провів нараду щодо уникнення санкцій Росією
20:34
телевізор телебачення
У Криму зламали російські канали та запустили ролик про контрнаступ ЗСУ
20:29
Володимир Зеленський
За час повномасштабної війни достеменно відомо про загибель 485 дітей, - Зеленський
20:24
Ексклюзив
Костянтин Жеваго
Вартість сировини падає, тому потреби підвищувати ціну на електроенергію немає, - Жеваго
20:00
Чорний дим на північ від Києва був викликаний загорянням пластику
Чорний дим на північ від Києва був викликаний загорянням пластику
19:17
Школа, Миколаївщини
У Литві з'являться додаткові 5-денні українські школи
19:15
Інтерв’ю
путін та пригожин
Пригожин готує до поразки у війні тих росіян, які аплодували ударам по Рубльовці, - Піонтковський
19:00
ЗСУ
Від дій ЗСУ на Харківщині постраждало близько 100 мобілізованих ворогом "зеків", ще 80 самовільно лишили позиції, — Генштаб
18:27
Гільдія режисерів США, страйк
Гільдія режисерів США досягла попередніх домовленостей з Голівудом, але страйк сценаристів триває
18:06
Ексклюзив
на фото: Тарас Березовець
Для росіян неуспіх наступу ЗСУ вже буде перемогою, - офіцер Березовець
18:06
Оновлено
легіон "Свобода Росії"
Губернатор Бєлгородщини погодився на зустріч з російськими добровольцями
17:55
Міністр оборони Китаю Лі Шанфу
"Конфлікт між США та Китаєм стане катастрофою для світу": міністр оборони КНР про необхідність діалогу між країнами
17:46
Інтерв’ю
москва, кремль
Дуже скоро всі люди дізнаються, якою вразливою є Росія, - полковник Грант
17:21
Оновлено
обстріл Херсонщина
Росіяни обстріляли Херсонщину та Харківщину, є поранені
17:16
Оновлено
Польща, опозиція
Багатотисячна акція у Варшаві: Туск заявив, що восени опозиція має перемогти
16:37
У Якимівці, що біля тимчасово окупованого Мелітополя, пролунав вибух
16:02
Ексклюзив
Бєлгородська область
В Росії немає ресурсів для захисту Бєлгородської області, - військовий експерт Defense Express Киричевський
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV