На жаль, це факт: щури з парламенту й досі офіційно залишають серед народних депутатів. Ще з літа почав моніторити цю тему та сигналізувати в державні органи, що не можуть зрадники, чиє громадянство своїм указом зупинив Президент України, бути на високій посаді в публічному управлінні. І тим паче Васильковський та Рабінович не можуть продовжувати отримувати зарплатню як народні депутати.

У відповідь на моє звернення спікер парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що він уже звернувся до Офісу Президента для отримання копії указу щодо припинення цих двох українського громадянства. Аби мати законні підстави юридично викинути рашистів з Ради. Дякую голові ВРУ за проактивну позицію в цьому питанні.

Аби ініціювати усунення рашистів з Ради, я звернувся і до ОП. Звідти відповіли листом: у Васильковського та Рабіновича дійсно немає українського громадянства від 18 липня. Відповідно, і немає підстав перебувати на державних посадах та отримувати зарплатню.

Питання:

1. Чому з ОП досі не надіслали копію указу Президента до ВРУ?

2. Рашисти без громадянства отримували гроші з державної казни. Хто компенсує ці витрати?

Як на мене, відповідальність за цей прокол — на Регламентному комітеті, який не ініціював отримання указу, а просто чекав, та відповідальних осіб з ОП. Які цей указ чомусь не квапляться надсилати.

Джерело

Про автора. Ярослав Юрчишин, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.