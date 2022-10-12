English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Чому зрадники Рабінович та Васильковський досі є народними депутатами?
OPINION

Чому зрадники Рабінович та Васильковський досі є народними депутатами?

Ярослав Юрчишин
12 жовтня, 2022 середа
14:30
Погляд Ярослав Юрчишин

І продовжують отримувати зарплатню

На жаль, це факт: щури з парламенту й досі офіційно залишають серед народних депутатів. Ще з літа почав моніторити цю тему та сигналізувати в державні органи, що не можуть зрадники, чиє громадянство своїм указом зупинив Президент України, бути на високій посаді в публічному управлінні. І тим паче Васильковський та Рабінович не можуть продовжувати отримувати зарплатню як народні депутати.

У відповідь на моє звернення спікер парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що він уже звернувся до Офісу Президента для отримання копії указу щодо припинення цих двох українського громадянства. Аби мати законні підстави юридично викинути рашистів з Ради. Дякую голові ВРУ за проактивну позицію в цьому питанні.

Аби ініціювати усунення рашистів з Ради, я звернувся і до ОП. Звідти відповіли листом: у Васильковського та Рабіновича дійсно немає українського громадянства від 18 липня. Відповідно, і немає підстав перебувати на державних посадах та отримувати зарплатню.

Питання:

1. Чому з ОП досі не надіслали копію указу Президента до ВРУ?

2. Рашисти без громадянства отримували гроші з державної казни. Хто компенсує ці витрати?

Як на мене, відповідальність за цей прокол — на Регламентному комітеті, який не ініціював отримання указу, а просто чекав, та відповідальних осіб з ОП. Які цей указ чомусь не квапляться надсилати.

Джерело

Про автора. Ярослав Юрчишин, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.

Новини
Україна
Верховна Рада
Вадим Рабинович
Ярослав Юрчишин
колаборанти
Читайте також:
Росіяни завдали ракетних ударів по Київщині
11 жовтня, 2022 вiвторок
Закликаємо до деескалації. Індія та Китай вперше розкритикували війну Росії в Україні
путін путлер
Автор Антін Борковський
9 жовтня, 2022 неділя
Путін і його оточення реально налякані, - Піонтковський
11 жовтня, 2022 вiвторок
"Дякую братам-полякам": за дві доби українські ЗРК збили 9 з 11 дронів "Shahed-136", - Залужний
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.15
    Купівля 40.15
    Продаж 41.04
  • EUR
    Купівля 38.45
    Продаж 39.71
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
12 жовтня
15:46
Швейцарія
Швейцарія наклала санкції на 30 людей, причетних до псевдореферендумів на окупованих територіях України
15:39
ЄС
ЄС надав Україні додаткові €550 млн на ремонт енергетичної інфраструктури
15:30
Притула з підручником історії України для Маска
Сергій Притула відправив Ілону Маску підручник з історії України
15:29
На деокупованих територіях Донеччині ексгумовано понад 120 тіл
На деокупованих територіях Донеччини ексгумовано понад 120 тіл
15:28
Єнс Столтенберг
НАТО чітко попередило Росію про важкі наслідки застосування ядерної зброї, - Столтенберг
15:26
студенти
Студентів-переселенців переведуть на бюджетне навчання
15:22
Ілон Маск
В Одесі прибирають фото Ілона Маска з білбордів, якими дякували за підтримку України
15:05
Ексклюзив
Ллойд Остін
Підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно, - міністр оборони США перед засіданням формату "Рамштайн"
15:01
Естонія
Естонія закрила для російських суден свої порти
14:58
Prada запускає першу лінію ювелірних виробів з переробленого золота
Prada запускає першу лінію ювелірних виробів з переробленого золота
14:52
анексовані українські території
У Москві почали друкувати карти Росії з анексованими українськими територіями
14:51
Резніков зустрівся з Остіном перед засіданням формату "Рамштайн"
14:48
на фото: колаборант
СБУ викрила мешканця Криму, який коригував ракетні удари по Києву
14:45
обстріл Запоріжжя
У Запоріжжі за два тижні внаслідок російських обстрілів загинуло понад 70 мирних жителів
14:37
Іранські дрони, БПЛА
Росіяни привезли на окуповані території іранських інструкторів, аби навчитись використовувати дрони
14:34
Верховна Рада
Комітет ВР підтримав законопроєкт про пенсії для політв’язнів комуністичного режиму
14:22
Ліонель Мессі та Кіліан Мбаппе
У ПСЖ визначилися із сумою, яку хочуть отримати за найдорожчого футболіста світу, - The Telegraph
14:18
жінки військові
З 14 по 16 жовтня у понад 10 містах світу відбудеться благодійний забіг на підтримку жінок в ЗСУ
14:15
На фото: Кейлі Куоко
Зірка "Теорії великого вибуху" Кейлі Куоко вперше стане мамою
14:15
OPINION
Євген Дикий
Остання Осінь Путіна
14:07
Втрати окупантів
На Запоріжчині ЗСУ вдарили по окупантах: уражено комплекс С-300, до десяти одиниць військової техніки та 60 військових РФ
14:03
нафтопровід "Дружба"
"Не можна порівнювати з "Північним потоком": Польща припускає, що витік російської нафти на "Дружбі" є не диверсією
14:00
Запоріжжя
В Запорізькій області росіяни за добу знищили 46 об'єктів цивільної інфраструктури
13:56
на фото: колаборант
Колишній слідчий допомагав загарбникам збирати "данину" в Балаклії під час окупації
13:50
Олексій Данілов
"Невігласи - вони нічому не навчилися". Данілов відреагував на удари РФ по критичній інфраструктурі України
13:46
Герман Галущенко та місія МАГАТЕ на ЗАЕС
Російська ядерна рулетка знову випробовує на міцність наших атомників, - Галущенко про знеструмлення Запорізької АЕС
13:38
Мелітополь
Лікувати російських військових. Окупанти змушують "бюджетників" здавати кров нібито для онкохворих та породіль
13:38
Melovin
"Продовжуйте паплюжити свій рід": Melovin відповів гейтерам та закликав до легалізації одностатевих шлюбів
13:35
Михайло Подоляк
У Офісі президента назвали три передумови перемоги у війні з Росією
13:31
Єнс Столтенберг
Посилення протиповітряної оборони України буде топпріоритетом НАТО, - Столтенберг
13:30
втрати РФ
ППО збила за 18 хвилин щонайменше чотири ударних вертольоти армії РФ
13:29
Російський удар по центральному ринку Авдіївки
Росіяни вдарили по центральному ринку Авдіївки на Донеччині: 7 людей загинуло, ще 8 постраждали
13:29
Українці краще ставляться до ОУН-УПА
Українці значно краще почали ставитися до ОУН-УПА. Опитування
13:16
На фото: Океан Ельзи, 1996 рік
"Океану Ельзи" – 28. Історія українського рок-гурту, що став культовим — у раритетних фото 
13:10
пожежа
На Дніпропетровщині зранку росіяни обстріляли енергетичну інфраструктуру: є руйнування, спалахнула пожежа
13:09
Ексклюзив
іранський дрон Shahed 129
Виробляє іранські дрони. До Таджикистану світ має застосувати санкції як до держави, яка бере активну участь у війні проти України, - експерт Семиволос
13:04
Ексклюзив
Кримський міст
Пошкоджений Кримський міст значно послабить логістику для угруповання військ РФ на Півдні України, - військовий експерт Черник
12:57
шеврон ЗСУ
"Україна - щит Європи": у 50 містах світу пройдуть акції до Дня захисника та захисниці України
12:56
Папа Римський Франциск
Зупинити хвилю насильства: Папа Римський засудив масовані ракетні удари по українських містах
12:52
ФСБ
ФСБ готує евакуацію родин своїх офіцерів з України
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV