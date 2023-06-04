Чорний дим на північ від Києва був викликаний загорянням пластику
Причиною помітного вдень у неділю, 4 червня 2023 року, в північній частині Києва густого чорного диму була пожежа у місці зберігання просто неба виробів з пластику
Подробиці наводить Головне управління ДСНС у Київській області.
"4 червня о 11:52 до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення про загорання поблизу села Лютіж на території приватного земельного паю. До місця виклику направлено 10 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки ДСНС. По прибуттю на місце виклику рятувальниками встановлено, що горять пластикові труби, шини та сміття", - йдеться у повідомленні рятувальників.
Пожежу локалізовано о 12:40 та повністю ліквідовано о 13:00.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.93
Купівля 36.93Продаж 37.5
-
EUR
Купівля 39.81Продаж 40.63
- Актуальне
- Важливе