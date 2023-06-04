Чорний дим на північ від Києва був викликаний загорянням пластику

Подробиці наводить Головне управління ДСНС у Київській області.

"4 червня о 11:52 до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення про загорання поблизу села Лютіж на території приватного земельного паю. До місця виклику направлено 10 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки ДСНС. По прибуттю на місце виклику рятувальниками встановлено, що горять пластикові труби, шини та сміття", - йдеться у повідомленні рятувальників.

Пожежу локалізовано о 12:40 та повністю ліквідовано о 13:00.