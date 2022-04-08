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Чорногорія запровадила санкції проти Росії
Чорногорія вжила обмежувальних заходів проти Росії через вторгнення її військ в Україну
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Дрітан Абазович.
"Уряд прийняв обмежувальні заходи у відповідь на агресивну війну Росії проти України", - написав він у твіттері.
Відомо, що Чорногорія є членом НАТО і кандидатом на членство в ЄС, при цьому Росія є великим інвестором у країні, і багато багатих росіян мають там нерухомість або яхти.
Напередодні з країни вислали чотирьох російських дипломатів.
- Нагадаємо, Чорногорія вже поповнила список країн, які закрили небо для російських літаків.
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