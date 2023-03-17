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Чорти в рясах

Сергій Руденко
17 березня, 2023 п'ятниця
12:10
Погляд Сергій Руденко

29 березня московські попи мають залишити Києво-Печерську лавру. Братія погрожує, що не виїде. Вони публічно звертаються до Зеленського. Архімандрит Захарія (той самий, на службі якого славили расєю-матушку) каже, що йому навіть було видіння перед виборами 2019 року, що Зеленський буде президентом

Попи роблять реверанси владі й водночас їй погрожують. Фраза настоятеля Києво-Печерської лаври Павла (Паші-Мерседеса): "Ми ще навіть не починали… Молитися" - дуже поганий сигнал. Філія РПЦ має найбільше приходів, а відповідно - і парафіян в Україні. Паша-Мерседес незаконно звів на території Лаври 36 будівель. Для нього виїзд з Лаврської - втрата великого бізнесу. А відтак від московських попів можна чекати й хресної ходи, і масових акцій протестів.

СБУ гарно починала з попами у грудні та січні. Команда Зеленського повинна поставити крапку в існуванні московської церкви. Існування філії РПЦ загрожує національній безпеці. Припинення діяльності цієї мережі буде відчутним ударом для Путіна.

Зараз Лавра під пильним оком правоохоронців.

І правильно - бо від московських попів можна чекати чого завгодно. В тому числі - і виносу мощів, які знаходяться у печерах. Я не жартую. Згадайте, як російські окупанти, втікаючи тягнули з собою мощі Потьомкіна. Ці чорти здатні на все.

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Сергій Руденко
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