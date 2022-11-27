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Головна Спорт Іспанія зіграла внічию з Німеччиною на ЧС-2022 з футболу

Іспанія зіграла внічию з Німеччиною на ЧС-2022 з футболу

27 листопада, 2022 неділя
22:53
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27 листопада збірні Іспанії та Німеччини зіграли внічию на чемпіонаті світу-2022 в Катарі

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

В Ель-Хаурі збірну Іспанії на 62-й хвилині вивів вперед Альваро Мората. Німеччина відігралася на 83-й хвилині зусиллями Нікласа Фуллькруга. Гра завершилася внічию 1:1. 

Іспанія набрала 4 очки та залишилася на першому місці. Німеччина з 1 пунктом йде останньою. Японія має 3 бали та випереджає, завдяки кращій різниці забитих та пропущених м'ячів, Коста-Рику, в якої також 3 очка.

У 3-му турі 1 грудня Іспанія зіграє з Японією, а Коста-Рика - з Німеччиною.

Для виходу в плей-офф німцям необхідно перемагати костариканців та сподіватися, що Іспанія не програє Японії. 

ЧС-2022

2-й тур

27 листопада

Група E

Іспанія - Німеччина 1:1

Голи: Мората, 62 - Фуллькруг, 83 

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футбол
чемпіонат світу-2022
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