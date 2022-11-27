Іспанія зіграла внічию з Німеччиною на ЧС-2022 з футболу
27 листопада збірні Іспанії та Німеччини зіграли внічию на чемпіонаті світу-2022 в Катарі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
В Ель-Хаурі збірну Іспанії на 62-й хвилині вивів вперед Альваро Мората. Німеччина відігралася на 83-й хвилині зусиллями Нікласа Фуллькруга. Гра завершилася внічию 1:1.
Іспанія набрала 4 очки та залишилася на першому місці. Німеччина з 1 пунктом йде останньою. Японія має 3 бали та випереджає, завдяки кращій різниці забитих та пропущених м'ячів, Коста-Рику, в якої також 3 очка.
У 3-му турі 1 грудня Іспанія зіграє з Японією, а Коста-Рика - з Німеччиною.
Для виходу в плей-офф німцям необхідно перемагати костариканців та сподіватися, що Іспанія не програє Японії.
ЧС-2022
2-й тур
27 листопада
Група E
Іспанія - Німеччина 1:1
Голи: Мората, 62 - Фуллькруг, 83
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