ЧС-2022: результати та розклад усіх матчів 1/8 фіналу, сітка плей-офф
У понеділок, 5 грудня, у 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу Бразилія зустрічається з Південною Кореєю, а Хорватія грає з Японією
Про це повідомляє Еспресо.TV.
ЧС-2022
3 грудня
Нідерланди - США 3:1
Голи: Депай, 10, Блінд, 45+1, Дюмфріс, 81 - Райт, 76
Аргентина - Австралія 2:1
Голи: Мессі, 35, Альварес, 57 - Фернандес, 77 (авт.)
4 грудня
Франція - Польща 3:1
Голи: Жиру, 44, Мбаппе, 74, 90+1 - Левандовські, 90+9 (пен.)
Англія - Сенегал 3:0
Голи: Гендерсон, 38, Кейн, 45+3, Сака, 57
5 грудня
17:00 Японія - Хорватія, пряма трансляція на регіональних каналах Суспільного та Megogo
21:00 Бразилія - Південна Корея, Megogo
6 грудня
17:00 Марокко - Іспанія, регіональні канали Суспільного, Megogo
21:00 Португалія - Швейцарія, Megogo
Інфографіка - fifa.com
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