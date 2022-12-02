Про це повідомляє Еспресо.TV.

В 1/8 фіналу Нідерланди зіграють проти США, Аргентина проти Австралії, а Японія з Хорватією. У паралельній частині сітки плей-офф відбудуться такі матчі: Англія - Сенегал, Франція - Польща і Марокко - Іспанія.

Раніше місця у плей-офф ЧС гарантували Португалія і Бразилія. Своїх суперників вони дізнаються після матчів 2 грудня.

ЧС-2022

3-й тур

2 грудня

Група H

17:00 Гана - Уругвай

17:00 Південна Корея - Португалія

Група G

21:00 Сербія - Швейцарія

21:00 Камерун - Бразилія

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