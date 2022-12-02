ЧС-2022: розклад усіх матчів та трансляцій 2 грудня
Сьогодні, 2 грудня, будуть зіграні фінальні матчі 3-го туру групової стадії ЧС-2022
Про це повідомляє Еспресо.TV.
В 1/8 фіналу Нідерланди зіграють проти США, Аргентина проти Австралії, а Японія з Хорватією. У паралельній частині сітки плей-офф відбудуться такі матчі: Англія - Сенегал, Франція - Польща і Марокко - Іспанія.
Раніше місця у плей-офф ЧС гарантували Португалія і Бразилія. Своїх суперників вони дізнаються після матчів 2 грудня.
ЧС-2022
3-й тур
2 грудня
Група H
17:00 Гана - Уругвай
17:00 Південна Корея - Португалія
Група G
21:00 Сербія - Швейцарія
21:00 Камерун - Бразилія
Прямі трансляції на регіональних телеканалах Суспільного, сайті Суспільне:Спорт та платформі Megogo
- 1 грудня збірна Бельгії зіграла внічию проти Хорватії і вилетіла з турніру, в паралельній зустрічі Канада програла Марокко.
- Збірна Японії перемогла Іспанію та вийшла у плей-офф ЧС-2022. Німеччина виявилась сильнішою за Коста-Рику, але покинула турнір.
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