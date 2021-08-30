CNN в репортажі з окупованого Криму назвало півострів Східною Європою без прив'язки до України

Відповідний матеріал CNN розмістив на сайті та у Twitter.



"Величезні зграї медуз виплили на цей пляж у Криму у Східній Європі", - написало видання.



Вчений в сюжеті розповідає американським журналістам, що "кожен рік морські істоти збираються уздовж узбережжя. Там вони годуються і розмножуються, адже висока температура води ідеально підходить для зростання їх чисельності".



Його підписали як співробітника російського інституту південних морів. Втім, ця установа перебуває в окупації. Його повна назва Інститут біології південних морів імені О. О. Ковалевського НАН України.





Користувачі під дописом нагадали журналістам, що Крим - це Україна."На цьому пляжі в Криму на планеті Земля Сонячної системи, на внутрішньому краю Рукава Оріона Чумацького Шляху. Жалюгідно", - йдеться в одному з коментарів."КРИМ - УКРАЇНА. Це насправді не так складно. Росія вторглася в Україну і окупувала Крим, який належить Україні",- написала під твітом Ольга Лаутман."Крим - це Україна. Занадто важко це сказати? Росія - окупант", - написав ще один користувач.