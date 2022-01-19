COVID-19 в Україні: впродовж доби - 12 815 нових випадків, померли 163 людини

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Упродовж доби 18 січня було зареєстровано ​​12 815 нових випадків COVID-19 (у тому числі 1422 дитини та 464 медпрацівники), 5413 пацієнтів одужали, 163 людини померли.



У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

м. Київ - 1268;

Вінницька область - 767;

Волинська область - 157;

Дніпропетровська область - 414;

Донецька область - 483;

Житомирська область - 258;

Закарпатська область - 292;

Запорізька область - 201;

Івано-Франківська область - 1575;

Київська область - 491;

Кіровоградська область - 86;

Луганська область - 215;

Львівська область - 956;

Миколаївська область - 222;

Одеська область - 534;

Полтавська область - 470;

Рівненська область - 568;

Сумська область - 860;

Тернопільська область - 528;

Харківська область - 666;

Херсонська область - 305;

Хмельницька область - 625;

Черкаська область - 300;

Чернівецька область - 513;

Чернігівська область - 61.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.