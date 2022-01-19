COVID-19 в Україні: впродовж доби - 12 815 нових випадків, померли 163 людини
Станом на ранок 19 січня в Україні зафіксовано 3 780 903 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 98 712 - летальні, 3 567 336 осіб одужали
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 18 січня було зареєстровано 12 815 нових випадків COVID-19 (у тому числі 1422 дитини та 464 медпрацівники), 5413 пацієнтів одужали, 163 людини померли.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 1268;
- Вінницька область - 767;
- Волинська область - 157;
- Дніпропетровська область - 414;
- Донецька область - 483;
- Житомирська область - 258;
- Закарпатська область - 292;
- Запорізька область - 201;
- Івано-Франківська область - 1575;
- Київська область - 491;
- Кіровоградська область - 86;
- Луганська область - 215;
- Львівська область - 956;
- Миколаївська область - 222;
- Одеська область - 534;
- Полтавська область - 470;
- Рівненська область - 568;
- Сумська область - 860;
- Тернопільська область - 528;
- Харківська область - 666;
- Херсонська область - 305;
- Хмельницька область - 625;
- Черкаська область - 300;
- Чернівецька область - 513;
- Чернігівська область - 61.
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