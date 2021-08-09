COVID-вакцинація у 15 разів знижує ризик тяжкого перебігу хвороби і госпіталізації, - МОЗ
Лише 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами антиковідної вакцини і лише 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані
Про це повідомляється на сайті МОЗ.
"За попередніми даними аналізу випадків захворювання на COVID-19 в Україні за останні три місяці, лише 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами антиковідної вакцини. І лише 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані", - йдеться у повідомленні.
Так, за даними МОЗ, станом на 03 серпня, повністю вакцинованих було близько 5.6% населення України, а серед хворих було 0.7% вакцинованих.
За розрахунками міністерства, ризик захворіти у невакцинованих є у 8.42 разів більшим. Тоді як ризик захворіти з подальшою госпіталізацією у невакцинованих є у 14.77 разів більшим.
Джерелами даних для аналізу були дані Електронної системи охорони здоров’я. За період з 10 травня по 3 серпня 2021 року було зареєстровано 99 583 випадків захворювання українців на COVID-19. 662 з них, або 0,66%, були щеплені двома дозами.
Серед 24 442 госпіталізованих внаслідок коронавірусного захворювання лише 95 людей були повністю вакциновані. Це складає відповідно 0,39% від усіх випадків госпіталізації.
"Ця статистика свідчить про те, що усі вакцини, які використовує Україна, ефективно запобігають тяжкому перебігу хвороби", - наголошують у міністерстві.
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