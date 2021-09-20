COVID-вакцина від Pfizer ефективна для дітей від 5 років, - розробники

Про це йдеться у заяві компанії, повідомляє Бабель.

Дітям вводили по 10 мікрограмів з інтервалом у три тижні (доза для дорослих — 30 мікрограм). Після другої дози у дітей рівень антитіл був таким же високим, як у підлітків .



Побічні ефекти - біль у місці щеплення, лихоманка або біль у тілі.

"Ці результати випробувань забезпечують основу для отримання дозволу на нашу вакцину для дітей від 5 до 11 років, і ми плануємо в терміновому порядку подати їх до регуляторних органів", - сказав голова Pfizer Альберт Бурла.

У випробуваннях брали участь 4,5 тис. дітей у віці від 6 місяців до 11 років в США, Фінляндії, Польщі та Іспанії. Перевіряли ефективність вакцини у вікових групах: 5-11 років; 2-5 років; 6 місяців - 2 роки.