Про це повідомляє Reuters з посиланням на анонімного чиновника міністерства оборони США.



"Ми щодня якнайкращевідстежуємо їхній (російський. - Ред.) ядерний потенціал, і ми не вважаємо, що існує загроза застосування ядерної зброї. Немає також загрози території НАТО", - заявило джерело з МО США на правах анонімності.



Reuters нагадує, що у понеділок, 25 квітня, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Захід не повинен недооцінювати підвищені ризики ядерного конфлікту навколо України. Раніше цього місяця Росія заявила, що планує до осені розмістити свої нещодавно випробувані міжконтинентальні балістичні ракети "Сармат", здатні завдати ядерного удару по Сполучених Штатах.



Видання пише також про те, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон не ввмажає, що подальші військові невдачі Росії в Україні підштовхнуть Путіна до застосування там тактичної ядерної зброї. Джонсон заявив, що російський президент має простір для маневру та припинення конфлікту.

Своєю чергою, нагадує Reuters, директор ЦРУ Вільям Бернс застеріг, що не можна легковажно сприймати загрозу з боку Росії потенційно використати тактичну або ядерну зброю малої потужності в Україні. Але ЦРУ не побачило достатньо доказів, які підтверджують цю занепокоєння.



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