Данілов: питання нашої перемоги — це питання фрагментації Росії

Про це він сказав у виступі на міжнародній конференції "Україна та НАТО напередодні Вільнюського саміту: від підтримки через перемогу до членства", повідомляє кореспондент Укрінформу.

Данілов наголосив, що Росія у тому вигляді, в якому вона існує сьогодні, буде нести загрозу будь-якому своєму сусіду і що головне питання для світу зараз - що робити з РФ надалі.

"Питання, що робити з Росією, - це ключове питання сьогодні, яке стоїть на порядку денному. Ми наполягаємо, що до того часу, поки Росія буде знаходитися в тому стані, в якому вона є, вона буде нести загрозу будь-якому своєму сусіду, і не тільки. І це ключове питання. І питання нашої перемоги - це питання фрагментації Росії, природної фрагментації, щоб вона стала тією Росією, яка мала бути", - пояснює секретар РНБО.

Він сказав, що Росія - "остання країна, яка має колонії" та наголосив, що Чечня і Бурятія не мають відношення до РФ.

Данілов також вважає, що заколот Пригожина показав, що Росія - це неконтрольована територія, а не держава

"У п'ятницю почали відбуватися події, які показали, що ніякої Росії як держави не існує. Є територія, яка абсолютно неконтрольована, в якої немає влади, в якої немає ніякого президента Путіна, немає війська. Озброєні хлоп'яги захопили штаб у місті Ростов, їм ніхто не чинив спротиву, з ними спілкувалися як з рідними. Почекайте, що ж це країна?", - пояснив він.

Данілов також зазначив, що Росія розвалиться, оскільки "так побудований світ".