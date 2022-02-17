Данілов: повномасштабної військової операції з боку РФ не бачимо, але є провокації, щоб Україна почала відповідати військовим шляхом
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає сьогоднішнє загострення на Донбасі є провокацією
Про це він сказав у ефірі одного із телеканалів, передає РБК-Україна.
"Якщо йдеться про повномасштабну операцію щодо нашої країни, то ми такого не бачимо. Що ми на сьогодні бачимо: провокації з боку РФ, вони їх завдавали постійно. Сьогодні була зухвала і масована провокація. Яка була мета? Щоб ми почали військовим шляхом відповідати потужно, щоб звинуватити нас в тому, що ми нібито причетні до того, що сьогодні вони хотіли б, щоб розгорнулося на нашій території", - сказав Данілов.
Він додав, що Україна має проявити стриманість та не відповідати на провокації.
- Станом на 22:00 17 лютого російські окупаційні війська 50 разів порушили режим припинення вогню. Поранено українського військового та двоє цивільних, ще один військовий дістав бойове травмування, троє мирних жителів зазнали контузій.
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