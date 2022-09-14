Про це Данілов розповів у інтерв'ю Wirtualną Polska.

На запитання, чому українці прямо не почули, що почнеться повномасштабна війна і чи не здається секретарю РНБО, що таке попередження допомогло б уникнути багатьох жертв, він відповів, що влада не мала права допустити паніки.

"Ми не могли допустити паніки. Першим завданням росіян була дестабілізація суспільства. Якби спалахнула масова паніка, ніхто б не впорався з нею. На совісті Путіна всі жертви серед мирного населення, і ніхто не поспішає притягувати його до відповідальності", - сказав Данілов.

Водночас він наголосив, що українська влада готувалася до вторгнення.

"Якби ми не готувалися до війни, ми б сьогодні не сиділи в цьому кабінеті, а російські танки були б у Варшаві, Празі чи Вільнюсі. Ми захищаємо не тільки свою землю, а й всю Європу. Це достатній доказ того, що підготовка до війни велася", - зазначив Данілов.

22 серпня Олексій Данілов заявив, що влада не попередила громадян, що Росія почне повномасштабну агресію 24 лютого, бо це було неможливо зробити фізично.

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