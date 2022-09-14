Данілов пояснив, чому українців не попередили про початок повномасштабного вторгнення РФ
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українців заздалегідь не попередили про початок повномасштабного російського вторгнення, аби не допустити паніки
Про це Данілов розповів у інтерв'ю Wirtualną Polska.
На запитання, чому українці прямо не почули, що почнеться повномасштабна війна і чи не здається секретарю РНБО, що таке попередження допомогло б уникнути багатьох жертв, він відповів, що влада не мала права допустити паніки.
"Ми не могли допустити паніки. Першим завданням росіян була дестабілізація суспільства. Якби спалахнула масова паніка, ніхто б не впорався з нею. На совісті Путіна всі жертви серед мирного населення, і ніхто не поспішає притягувати його до відповідальності", - сказав Данілов.
Водночас він наголосив, що українська влада готувалася до вторгнення.
"Якби ми не готувалися до війни, ми б сьогодні не сиділи в цьому кабінеті, а російські танки були б у Варшаві, Празі чи Вільнюсі. Ми захищаємо не тільки свою землю, а й всю Європу. Це достатній доказ того, що підготовка до війни велася", - зазначив Данілов.
- 22 серпня Олексій Данілов заявив, що влада не попередила громадян, що Росія почне повномасштабну агресію 24 лютого, бо це було неможливо зробити фізично.
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