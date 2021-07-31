Данилюк вдарив Милованова на власному дні народження. ФОТО

Про це повідомляє Українська правда.

Бійка сталася 30 липня на святкуванні дня народження Данилюка. У певний момент Милованов та Данилюк почали сваритися, а після того, як Милованов сказав: "Тобі згадати, як ти за часів Януковича працював?", Данилюк його вдарив зі словами: "Ти покидьок, я з перших днів був на Майдані".

Милованов у facebook підтвердив факт бійки та назвав Данилюка неадекватним. За кілька годин до цього він постив спільні фото з ексміністром фінансів та вітав його зі святом.

Зазначається, що 29 липня комісія на чолі з Миловановим не допустила Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки, визнавши невідповідним його диплом Університету Індіани.







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