Данилюк вдарив Милованова на власному дні народження. ФОТО
Колишній міністр фінансів та секретар РНБО Олександр Данилюк вдарив радника голови Офісу президента та ексміністра економіки Тимофія Милованова на власному дні народження
Про це повідомляє Українська правда.
Бійка сталася 30 липня на святкуванні дня народження Данилюка. У певний момент Милованов та Данилюк почали сваритися, а після того, як Милованов сказав: "Тобі згадати, як ти за часів Януковича працював?", Данилюк його вдарив зі словами: "Ти покидьок, я з перших днів був на Майдані".
Милованов у facebook підтвердив факт бійки та назвав Данилюка неадекватним. За кілька годин до цього він постив спільні фото з ексміністром фінансів та вітав його зі святом.
Зазначається, що 29 липня комісія на чолі з Миловановим не допустила Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки, визнавши невідповідним його диплом Університету Індіани.
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