ДБР перевіряє понад 11 тисяч росіян, які заїхали в Україну перед війною

Про це повідомив директор ДБР Олексій Сухачов.



Працівники ДБР разом з СБУ та Нацполіцією проводять великий масштаб роботи щодо визначення місця знаходження таких громадян та проведення відповідних фільтраційних заходів. Адже ці люди могли сприяти або ж і досі сприяють спецслужбам Росії.



"ДБР розслідує чимало нових справ, зокрема тих, що пов’язані з військовою агресією Росії та держзрадою. Вони стосуються насамперед державної зради з боку суддів, правоохоронців, військовослужбовців, окремих народних депутатів, інших посадових осіб. Такі провадження є, і їх досить багато", – додав директор ДБР.



За його словами, наразі у Бюро на базі Головного слідчого управління створений новий підрозділ, який займається розслідуванням військових злочинів Росії.

29 квітня стало відомо, що Служба безпеки України у Львівській області затримала та депортувала громадянина Росії, який перебував на території України без дозвільних документів.

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