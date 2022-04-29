ДБР перевіряє понад 11 тисяч росіян, які заїхали в Україну перед війною
Державне бюро розслідувань здійснює перевірку понад 11 тисяч громадян Росії, які заїхали перед війною в Україну та вчасно не покинули її територію
Про це повідомив директор ДБР Олексій Сухачов.
Працівники ДБР разом з СБУ та Нацполіцією проводять великий масштаб роботи щодо визначення місця знаходження таких громадян та проведення відповідних фільтраційних заходів. Адже ці люди могли сприяти або ж і досі сприяють спецслужбам Росії.
"ДБР розслідує чимало нових справ, зокрема тих, що пов’язані з військовою агресією Росії та держзрадою. Вони стосуються насамперед державної зради з боку суддів, правоохоронців, військовослужбовців, окремих народних депутатів, інших посадових осіб. Такі провадження є, і їх досить багато", – додав директор ДБР.
За його словами, наразі у Бюро на базі Головного слідчого управління створений новий підрозділ, який займається розслідуванням військових злочинів Росії.
- 29 квітня стало відомо, що Служба безпеки України у Львівській області затримала та депортувала громадянина Росії, який перебував на території України без дозвільних документів.
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