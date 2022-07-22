Присягнув на вірність ворогу 2014 року: ДБР повідомило про підозру в держзраді екскапітану військового корабля "Тернопіль"
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру зраднику, який у 2014 році перейшов на бік ворога та наразі воює проти України у складі ЗС РФ
Про це інформує Державне бюро розслідувань у телеграмі.
Зазначається, що у 2014 російські окупанти захопили військову частину в Севастополі та корвет "Тернопіль", яким і командував зрадник. При цьому уже колишній капітан ІІІ рангу єдиний з екіпажу присягнув на вірність Росії.
Нині зрадник воює проти України у складі збройних сил РФ на сторожовому кораблі "Ладний" та обіймає посаду помічника командира.
Слідчі Бюро спільно з кіберполіцією зібрали достатньо доказів та заочно повідомили військовому про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).
Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.
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