Про це інформує Державне бюро розслідувань у телеграмі.

Зазначається, що у 2014 російські окупанти захопили військову частину в Севастополі та корвет "Тернопіль", яким і командував зрадник. При цьому уже колишній капітан ІІІ рангу єдиний з екіпажу присягнув на вірність Росії.

Нині зрадник воює проти України у складі збройних сил РФ на сторожовому кораблі "Ладний" та обіймає посаду помічника командира.

Слідчі Бюро спільно з кіберполіцією зібрали достатньо доказів та заочно повідомили військовому про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

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