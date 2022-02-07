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ДБР проводить обшуки у Криворізькій міськраді через втрату з держбюджету майже 700 млн грн

7 лютого, 2022 понедiлок
09:19
Кримінал

7 лютого в міськраді Кривого Рогу відбуваються обшуки через втрату з держбюджету майже 700 млн грн унаслідок недбалості посадовців

Про це повідомляє пресцентр ДБР.

За інформацією слідства станом на 1 квітня 2021 року Криворізька міськрада та одне з градотворчих підприємств уклали 82 договори оренди земельних ділянок. Через недбалість посадовців міськради було суттєво знижено вартість оренди землі на користь бізнесу.

Так, підприємство не сплатило до бюджету майже 700 мільйонів грн.

Зараз ДБР вилучає договори й інші документи.

Подію кваліфікували як службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Винним загрожує до 5 років ув'язнення.

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міськрада
Кривий Ріг
обшуки
ДБР
службова недбалість
посадовці
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