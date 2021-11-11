ДБР: Україна зазнала 524 млн грн збитків за 3 роки через корупційні злочини

Про це повідомляє пресслужба ДБР.



“Розмір втрат держави, встановлених ДБР за три роки активної діяльності у направлених до суду кримінальних провадженнях, перевищує 524 млн грн”, - йдеться у повідомленні.



Бюро за три роки задокументувало отримання хабарів на суму понад 41 млн грн, арештовало майна загальною вартістю 186 млн грн, і направило до суду понад 1,1 тис. обвинувальних актів щодо 1412 осіб.



Серед них обвинувачено: 2 суддів, 438 поліцейських, 33 прокурорів, 125 митників, 99 прикордонників, 128 працівників Державної лісової охорони,107 військовослужбовців та інших осіб.



ДБР також перерахувало основні корупційні злочини, що завдали державі найбільшого збитку. Серед них, зокрема, системна корупція київської влади, махінації із заповідними землями в Івано-Франківській області, привласнення понад $400 тис. США керівництвом АРМА та зловживання ексвисокопосадовців Міненерговугілля на 1,5 млрд грн.



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