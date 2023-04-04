Про це повідомила пресслужба ДБР.

Серед виявлених продуктів – згущене молоко, консервовані фрукти та овочі, крупи, макарони, соки, тушковані тощо.

"У межах досудового розслідування за статтею привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України) повідомлено про підозру головному бухгалтеру логістичного центру, трьом експедиторам, завідувачу складу та головному менеджеру", - розповіли в ДБР.

Нині силовики встановлюють повне коло осіб, причетних до схеми.

"Частину вилучених продуктів було передано військовим, решта після завершення необхідних експертиз також надійде до військових частин", - додали в пресслужбі відомства.