ДБР знайшло на Дніпропетровщині підпільний склад із краденими харчами, які призначались ЗСУ
Працівники Держбюро розслідувань виявили на Дніпропетровщині підпільний склад із трьома тоннами крадених продуктів харчування, які призначались ЗСУ
Про це повідомила пресслужба ДБР.
Серед виявлених продуктів – згущене молоко, консервовані фрукти та овочі, крупи, макарони, соки, тушковані тощо.
"У межах досудового розслідування за статтею привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України) повідомлено про підозру головному бухгалтеру логістичного центру, трьом експедиторам, завідувачу складу та головному менеджеру", - розповіли в ДБР.
Нині силовики встановлюють повне коло осіб, причетних до схеми.
"Частину вилучених продуктів було передано військовим, решта після завершення необхідних експертиз також надійде до військових частин", - додали в пресслужбі відомства.
- У січні Державне бюро розслідувань блокувало у Дніпропетровській області схему масштабного розкрадання продуктів для ЗСУ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.01
Купівля 37.01Продаж 37.93
-
EUR
Купівля 40.02Продаж 40.93
- Актуальне
- Важливе