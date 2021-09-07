Де деолігархізація від Зеленського. Олег Рибачук - у стрімі з Сергієм Руденком

Де деолігархізація від Зеленського і домашнє завдання від Байдена.



Про це говоритиме ведучий Сергій Руденко з політиком, громадським діячем, екс-главою Секретаріату президента України Олегом Рибачуком.



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Ви можете ставити свої запитання гостю під час трансляції у коментарях - найкращі з них ведучий адресує йому.



Якщо не встигнете подивитися тут і зараз - вмикайте телеканал "Еспресо" завтра, 8 вересня, о 09:00 - розмова буде в рамках програми "Вердикт".



