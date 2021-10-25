Дефлімпійська збірна України перемогла Росію у фіналі чемпіонату Європи з баскетболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У фінальному поєдинку чемпіонату Європи українці перемогли збірну Росії з рахунком 60:44. Всього участь у турнірі брали 10 команд. Жіноча збірна України посіла 5 місце серед 7 команд-учасниць.

Обидві наші команди відібралися на літні Дефлімпійські ігри, які з 1 по 15 травня 2022 року проходитимуть у Бразилії.