Дефлімпійська збірна України перемогла Росію у фіналі чемпіонату Європи з баскетболу
Дефлімпійська чоловіча збірна України обіграла Росію у фіналі чемпіонату Європи з баскетболу, який пройшов в Італії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У фінальному поєдинку чемпіонату Європи українці перемогли збірну Росії з рахунком 60:44. Всього участь у турнірі брали 10 команд. Жіноча збірна України посіла 5 місце серед 7 команд-учасниць.
Обидві наші команди відібралися на літні Дефлімпійські ігри, які з 1 по 15 травня 2022 року проходитимуть у Бразилії.
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