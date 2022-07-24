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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією День, коли Україна отримає бойову авіацію від Заходу, наступить, - військовий авіатор Хазан
Ексклюзив

День, коли Україна отримає бойову авіацію від Заходу, наступить, - військовий авіатор Хазан

24 липня, 2022 неділя
12:02
війна з Росією Геннадій Хазан

Наближається час, коли Захід передасть Україні бойову авіацію - це можуть бути винищувачі і ударні літаки

Про це в ефірі Еспресо розповів президент Всеукраїнської авіаційної асоціації "АОПА-Україна" та військовий авіатор Геннадій Хазан.

Він прокоментував інформацію про підготовку українських льотчиків на F-16.

"Це є комплексна програма, коли наші пілоти будуть готові, пройдуть навчання, буде передана авіатехніка. За цей час будуть підготовлені місця базування і обслуговування цих літаків. Це значить, що день, коли Україні передадуть бойову авіацію, настане. Той час, коли Україні передадуть літаки - не тільки винищувачі, а й можуть бути ударні літаки, - наближається", - сказав Хазан.

На його думку, літаки будуть ненові, але зброя буде модернізована під сучасні вимоги.

"Це буде означати, що ми послідовно йдемо до того, щоб мати можливості і мати чим дати нашим небратам і несестрам в пику так, щоб у них там все полетіло по стінам.  Виділяються певні люди, засоби та матеріальне забезпечення і 6 місяців - це досить великий час, щоб все підготувати", - підсмумвав авіатор.

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США
F-16
зброя для України
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