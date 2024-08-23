Світлі люди в темні часи: що підготував Еспресо на День Незалежності

Спецпроєкт присвячений людям, які не лише надихають українців своїм прикладом, але й активно відстоюють Незалежність країни на різних напрямах - у війську, в культурній царині, за допомогою волонтерства та дипломатії.

Протягом дня на платформах “Еспресо” - сюжети про наших військових, волонтерів, медиків, історії тих, хто своїми щоденними діями та незламним духом наближає перемогу України.

Спеціальні репортажі та інтерв’ю виходять в телеефірі та розміщуються на сайті напередодні та в сам День Незалежності.

Пресслужба звертає увагу на низку ексклюзивних інтерв'ю: з експрезидентом України Віктором Ющенком, главою УГКЦ Святославом Шевчуком, міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, істориками Ярославом Грицаком та Сергієм Плохієм, співаком Тарасом Петриненком, військовослужбовцем Володимиром Бірчаком та іншими.

Завершить спецпроєкт до Дня Незалежності телевізійна прем'єра документального фільму “10 років війни”, який зняв телеканал “Еспресо” за підтримки посольства США в Україні та Internews Network.

Фільм, який вийде в ефір о 22:00, присвячений найважливішим подіям новітньої історії - від перших вуличних акцій Революції Гідності до всенародного опору під час повномасштабного вторгнення. На тлі історичних подій розповідається про долі головних героїв - громадського активіста Романа Ратушного, його матері, поетки й активістки Світлани Поваляєвої, політикині та журналістки Тетяни Чорновол, парамедикині Юлії Паєвської (Тайри).