День пам'яті жертв Голокосту. Програма "НеІстфак" о 18:30
Що варто знати про голокост на території України?
Гість: Андрій Руккас, кандидат історичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, директор Інституту вивчення Голокосту в Східній Європі при Меморіальному центрі Голокосту «Бабин Яр»
У програмі розглянемо наступні питання:
- Хто був за це відповідальний?
- Як були покарані ті, хто виконував злочинні накази на території України?
- Чому саме євреї стали об‘єктом геноциду?
- Як українці рятували євреїв?
Переглядати ефір та коментувати можна тут:
НЕ ІСТФАК — це розмови двох друзів, журналістки Уляни Панасюк та вчителя історії Владислава Штегельського про наше минуле. Та ще й із запрошеними гостями-фахівцями:
- Інституту історії України НАН України;
- Українського інституту національної пам’яті;
- Провідних університетів країни та історико-культурних установ.
Говоримо про історію України та українців, росіян, поляків, кримських татар, доля яких пов'язана з нашою державою. Проєкт популяризує історію України і формує адекватну картину минулого, адже воно є підставою української ідентичності та запорукою єдності країни.
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