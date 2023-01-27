День пам'яті жертв Голокосту. Програма "НеІстфак" о 18:30

Гість: Андрій Руккас, кандидат історичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, директор Інституту вивчення Голокосту в Східній Європі при Меморіальному центрі Голокосту «Бабин Яр»

У програмі розглянемо наступні питання:

Хто був за це відповідальний?

Як були покарані ті, хто виконував злочинні накази на території України?

Чому саме євреї стали об‘єктом геноциду?

Як українці рятували євреїв?

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НЕ ІСТФАК — це розмови двох друзів, журналістки Уляни Панасюк та вчителя історії Владислава Штегельського про наше минуле. Та ще й із запрошеними гостями-фахівцями:

- Інституту історії України НАН України;

- Українського інституту національної пам’яті;

- Провідних університетів країни та історико-культурних установ.

Говоримо про історію України та українців, росіян, поляків, кримських татар, доля яких пов'язана з нашою державою. Проєкт популяризує історію України і формує адекватну картину минулого, адже воно є підставою української ідентичності та запорукою єдності країни.

