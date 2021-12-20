День у зоні ООС: з боку України - двоє травмованих вибухом військових, росіяни тричі порушили режим тиші
Станом на 17:00 у понеділок, 20 грудня, російські окупаційні війська в зоні Операції об'єднаних сил тричі порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
Поблизу Гнутового та Водяного російські окупанти задіяли безпілотні літальні апарати, з яких скинули осколкові гранати ВОГ-17.
У сторону Новолуганського російські найманці вели вогонь по українських позиціях із автоматичних станкових гранатометів.
Двоє військовослужбовців Об'єднаних сил травмувалися внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Їх доставили до медичного закладу. Стан здоров'я одного військового - тяжкий, другий має стан середньої тяжкості.
Сили ЗСУ продовжують давати відсіч російським окупантам та стримувати російську агресію.
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