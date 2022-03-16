Депозити українців за час війни зросли на 16% - НБУ

Про це повідомила "Економічній правді" директорка департаменту фінстабільності Національного банку України Первін Дадашова.

"Гривневі вклади населення з початку бойових дій зросли майже на 16%. На рахунки надійшли значні обсяги виплат зарплат, соціальних платежів, деякі з них сплачувалися авансом", – вказала Дадашова.



За її словами, помітно скоротився обсяг коштів підприємств – майже на 5% у гривні та іноземній валюті.



"Значна частина пішла на виплати зарплат та податків", - пояснила вона.



Національний банк прогнозує, що кошти бізнесу будуть знижуватися і надалі, оскільки компанії виплачують заробітні плати попри скорочення доходів.



Нагадаємо, МВФ попередньо оцінює падіння ВВП України в 2022 у 10%.