Депозити українців за час війни зросли на 16% - НБУ
Гривневі депозити українців із початку війни 24 лютого зросли на 16%, тоді як кошти на рахунках підприємств знизилися на 5%
Про це повідомила "Економічній правді" директорка департаменту фінстабільності Національного банку України Первін Дадашова.
"Гривневі вклади населення з початку бойових дій зросли майже на 16%. На рахунки надійшли значні обсяги виплат зарплат, соціальних платежів, деякі з них сплачувалися авансом", – вказала Дадашова.
За її словами, помітно скоротився обсяг коштів підприємств – майже на 5% у гривні та іноземній валюті.
"Значна частина пішла на виплати зарплат та податків", - пояснила вона.
Національний банк прогнозує, що кошти бізнесу будуть знижуватися і надалі, оскільки компанії виплачують заробітні плати попри скорочення доходів.
Нагадаємо, МВФ попередньо оцінює падіння ВВП України в 2022 у 10%.
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