Депутат з Красноярського краю РФ отруївся мухоморами: його забрали в реанімацію
Депутат Законодавчих зборів Красноярського краю РФ Денис Терехов отруївся мухоморами – у ніч на 7 березня його госпіталізували до токсикологічної реанімації НДІ ім. Скліфосовського у Москві
Про це у вівторок, 7 березня, повідомляють росЗМІ.
За даними журналістів, 44-річного Дениса Терехова близько другої години ночі відвезли в токсикологічну реанімацію НДІ ім. Скліфосовського у Москві.
Медики діагностували у сибірського депутата отруєння мухоморами. Де депутат взяв гриби, поки що невідомо. Подробиці події з'ясовуються.
Як повідомляє База, поліцейські вирішили допитати 27-річну подругу депутата, з якою він проводив вечір перед отруєнням.
Колеги Терехова розповіли поліції, що політик пішов з роботи близько восьмої вечора, і все було нормально. Але тільки до 23 години — тоді Терехов подзвонив помічниці і повідомив, що погано почувається.
За інформацією "Бази", швидка забрала Терехова в реанімацію Скліфосовського з будинку на Кутузовському проспекті. Незабаром туди викликала 27-річну подругу депутата. Її і хочуть допитати слідчі: на їхню думку, дівчина має точно знати, де депутат взяв мухомори.
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