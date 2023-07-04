Про це йдеться у розслідуванні "ЧЕСНО".

Так було з'ясовано, що з 2019 року Інститут когнітивного моделювання працював в освітньому напрямку, проте на початку 2020 року партія "Слуга народу" перерахувала йому 5 млн грн. Незадовго до цього структура перепрофілювалася та почала займатися соціологічними дослідженнями.

"На той час інститут працював лише пів року. Це спонукає до висновку, що вибір компанії, яка б надавала послуги "Слузі народу", базувався не на досвіді або досягненнях організації. По суті, партія влади, яка почала отримувати кошти з державного бюджету від платників податків, після року роботи в парламенті вирішила віддати п'ять мільйонів нещодавно створеному товариству, яке не мало сталої професійної репутації у цій сфері", - зазначають у матеріалі.

Також у цей період Спартак Суббота проводив онлайн-курс для нардепів "Слуги народу", під час якого підіймалися теми агресивного середовища, вигорання та "ігор, у які грають люди". Тоді головою партії був Олександр Корнієнко. У призначенні платежів партії, що вказані у звіті, зазначено таке: "Сплата за соціологічні дослідження та проведення лекцій".

Так "Слуга народу" була ключовим клієнтом ІКМ. Загалом за рік компанія отримала 6 млн грн, з яких близько 5 млн - від "слуг". Це близько 80% річного доходу структури.

Відтак Інститут взяв на роботу доньку чинної голови партії Олени Шуляк Дар'ю. Офіційно на посаді проєктної менеджерки вона отримала 20 тис. грн за рік, тобто 2857 грн на місяць, що значно менше мінімальної заробітної плати в Україні навіть станом на 2020 рік. За словами самої Дар'ї, вона була "креативним райтером".

Також серед клієнтів ІКМ був медіахолдинг Live Network, що належить депутату від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Вадиму Столару. Так ІКМ обслуговував його канали та займався відбілюванням його репутації у період з 2020 по 2021 роки.

У цей період в ІКМ на посаді СЕО також працювала колишня працівниця Кабміну Світлана Павлецька, яка раніше була членкинею правління "1+1" і бізнес-партнеркою чинного міністра культури Олександра Ткаченка. Вона допомагала у відбілюванні Столара: називала його "наш власник" і закликала не демонізувати "Вадима Михайловича". Вона працювала в Інституті до червня 2022 року, проте деталі роботи не коментувала.

Також тоді в організації працювала і дружина Ткаченка Анна. Вона очолювала діджитал-департамент Live Network.

Крім того, рух "ЧЕСНО" з'ясував, що Інститут співпрацював із низкою благодійних організацій, зокрема з Фондом Ріната Ахметова та Міжнародним фондом Вадима Новинського на честь Покрови Пресвятої Богородиці ("Покровъ"). Останній, як і Столар, є у Реєстрі Zрадників і є служителем УПЦ МП.

Також на сайті ІКМ є інформація про співпрацю з Міністерством охорони здоров'я, Мінцифрою, Міндовкілля, Мінкультом та Міністерством закордонних справ. Тендерні закупівлі тоді проводив лише Мінкульт, інші ж працювали без тендерів. Проте конкурсі на створення комунікаційної стратегії, оголошеному Мінкультом восени 2020 року, брало участь лише двоє учасників: ТОВ "Інститут когнітивного моделювання" та ТОВ "МІУ Продакшн". Тоді Ткаченко вже був міністром культури.

В ІКМ також розповідають про співпрацю з МОЗ і Мінцифри, зокрема про створення та розвиток телеграм-каналу "Коронавірус_інфо", який пізніше перейменували на Ukraine Now і який нині є найбільшим верифікованим каналом в українському сегменті. Проте наразі зазначають, що співпраця ІКМ та Мінцифри припинена. Також не сказано, хто саме верифікував цей канал.

У розслідування також зазначають, що серед співзасновників Інституту, окрім Спартака Субботи, значаться Віктор Березенко та Дмитро Царенко, які нібито тісно пов'язані з колишніми "регіоналами" та забудовниками. Так Березенко був помічником на громадських засадах нардепа 6-го скликання від "Партії регіонів" Ельбруса Тадеєва, який голосував за "диктаторські" закони 16 січня. Сім'я ж Царенка володіє декількома будівельними компаніями, а його брат Михайло зараз є депутатом від колишньої ОПЗЖ у Київраді. Там він активно лобіює інтереси забудовників.

Також у матеріалі "ЧЕСНО" пише, що ще одним спільним проєктом Субботи, Березенка та Царенка стала президентська компанія фігуранта Реєстру Zрадників Юрія Бойка. До цього долучився ще один бізнес Царенка та Березенка Seetarget, який упродовж 2018-2019 років періодично публікував завищені на користь Бойка результати соцопитувань, які активно поширював "Інтер", співвласником якого Сергій Льовочкін.