Депутати Чернівецької облради просять Зеленського заборонити ОПЗЖ і Партію Шарія

Про це повідомляє "Суспільне".

За проєкт такого звернення проголосували 38 депутатів облради з 64.



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Таку пропозицію звернення подав депутат від "Народного Контролю" Петро Скорейко.

Він зауважив, що просить заборонити партії, бо вони "захищають інтереси російського агресора" та нібито фінансуються з РФ.



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У свою чергу, фракція ОПЗЖ подаватиме в суд, адже вважає рішення незаконним і таким, що порушує регламент. Про це після голосування сказав голова фракції ОПЗЖ в облраді Олександр Болтунов.

Нагадаємо, депутати Волинської обласної ради просили заборонити діяльність політсил ОПЗЖ та Партії Шарія.

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