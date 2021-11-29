Депутати Чернівецької облради просять Зеленського заборонити ОПЗЖ і Партію Шарія
Чернівецька облрада просять президента Володимира Зеленського заборонити в Україні діяльність Партії Шарія та "Опозиційної платформи – За життя"
Про це повідомляє "Суспільне".
За проєкт такого звернення проголосували 38 депутатів облради з 64.
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Таку пропозицію звернення подав депутат від "Народного Контролю" Петро Скорейко.
Він зауважив, що просить заборонити партії, бо вони "захищають інтереси російського агресора" та нібито фінансуються з РФ.
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У свою чергу, фракція ОПЗЖ подаватиме в суд, адже вважає рішення незаконним і таким, що порушує регламент. Про це після голосування сказав голова фракції ОПЗЖ в облраді Олександр Болтунов.
- Нагадаємо, депутати Волинської обласної ради просили заборонити діяльність політсил ОПЗЖ та Партії Шарія.
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