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Депутати Маріупольської міськради закликали світову спільноту визнати геноцидом дії РФ у місті

1 квітня, 2022 п'ятниця
12:29
війна з Росією окупанти Маріуполь

Депутати Маріупольської міської ради закликали світову спільноту визнати геноцидом злочинні дії російської армії у місті та країні

Про це повідомили на офіційному сайті Маріупольскої міськради.

Повідомляється, що вперше від початку війни було проведено сесію, на якій депутати зібралися у форматі онлайн. Ними було ухвалено чотири важливих рішення.

За попередньою інформацією,згідно з рішенням РНБО було призупинено повноваження депутатів ОПЗЖ та "Партії Шарія" на період воєнного стану в Україні.
Крім того, місцева рада створила спеціальні комісії для підрахунку збитків, завданих Маріуполю окупантами та збору відомостей про депортованих осіб.
Також було одноголосно засуджено воєнні злочини Російської Федерації проти жителів Маріуполя. Радою було відкинуто можливість будь-яких форм співпраці з окупантами та колабораціоністами.

Нарешті, депутати Маріуполя звернулася до світової спільноти із закликом об’єднати зусилля для розблокування міжнародної гуманітарної допомоги місту та організованої повної евакуації.

Дії РФ в Україні в цілому та в Маріуполі зокрема пропонується визнати геноцидом українського народу. Маріупольська міськрада зокрема пропонує світові визнати дії армії Російської Федерації як військові злочини, а президента РФ Володимира Путіна – військовим злочинцем.

"Маріуполь був, є і залишається українським містом", - наголошує Маріупольска міськрада.

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