Депутатів Держдуми РФ хочуть викликати з відпусток на екстрене засідання
За дорученням голови Державної думи Росії В'ячеслава Володіна в понеділок, 11 липня 2022 року, о 10:00 відбудеться позачергове засідання ради Державної думи
Відповідна інформація ввечері 10 липня з'явилася на офіційному ТГ-каналі нижньої палати парламенту РФ.
"Одне з питань порядку денного ради - проведення відповідно до статті 14 (частина Д) регламенту ДД позачергового пленарного засідання Державної думи: буде розглянуто пропозицію проведення його 15 липня", - зазначається у повідомленні.
Причину скликання екстреного засідання точно не вказано.
"Необхідність позачергового пленарного засідання пов'язана з тим, що накопичилися питання, які потребують негайного вирішення. У тому числі буде розглянуто урядові ініціативи", - сказно в анонсі.
- На даний час депутати Держдуми РФ перебувають на літніх парламентських канікулах.
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