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Державний концерн "Укроборонпром" став акціонерним товариством

9 грудня, 2021 четвер
21:53
Суспільство Укроборонпром

У четвер, 9 грудня, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про перетворення ДК "Укроборонпром" на акціонерне товариство

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому. 

"Кабінет Міністрів України в рамках імплементації реформи оборонно-промислового комплексу державної форми власності ухвалив історичне рішення - перетворення ДК "Укроборонпром" на акціонерне товариство та погодив реорганізацію його 43 стратегічних підприємств-учасників у господарські товариства, які перебуватимуть під 100%-им контролем держави", - йдеться у повідомленні.

Усі акції АТ належатимуть державі. У пресслужбі пояснили, що така зміна допоможе подолати технологічний розрив між державним сектором українського оборонно-промислового комплексу та світовими оборонними компаніями, зокрема через:

  • впровадження моделі корпоративного управління на підприємствах згідно зі стандартами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), що дасть змогу мінімізувати корупційні ризики та політичний тиск;
  • трансфер новітніх технологій, які необхідні, щоб виробляти сучасне високотехнологічне озброєння та військову техніку для потреб Збройних Сил України;
  • створення спільних проєктів, програм та підприємств з закордонними партнерами з країн-партнерів, що відкриє нові можливості для підприємств ОПК України;
  • залучення інвестицій, зокрема іноземних, з метою модернізації виробництва та впровадження інновацій.

Також у пресслужбі Укроборонпрому нагадали, що 1 жовтня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав Закон України №1630-ІХ "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності". Його мета - підвищити обороноздатність, економічну безпеку і захист інтересів України через впровадження корпоративної моделі управління на підприємствах державного оборонно-промислового комплексу.

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Кабінет міністрів
Укроборонпром
концерн
державне підприємство
акціонерні товариства
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