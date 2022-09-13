Українська армія звільнила тисячі квадратних кілометрів від російської окупаційної навали, за що велика вдячність і шана кожному українському військовослужбовцю, сказав він: "Збройні Сили України дійшли в Харківській області до державного кордону. Саме до того державного кордону, який розпочали будувати під керівництвом мого уряду в 2014 році. В народі це називають проєкт "Стіна".

Він нагадав, що прикордонна служба, яка займалася облаштуванням кордону, "погодила цей проєкт з інститутом Служби безпеки та Міністерства оборони".

"Його проєкт так і не був змінений протягом останніх шести років, поки я вже не прем’єр-міністр. Доцільність його добудови якого була визнана чинним урядом. І в грудні минулого року саме чинний уряд прийняв рішення добудувати державний кордон і виділив більше 30 мільярдів гривень на те, щоб добудувати цей державний кордон", - нагадав Арсеній Яценюк.

Він підкреслив, що з часів незалежності України не було побудовано жодного квадратного метра державного кордону, який би розділяв Україну і Росію: "Я відстоював і буду відстоювати правильність свого політичного рішення щодо необхідності будівництва державного кордону. Саме за таким проєктом будують державні кордони і країни-члени Європейського Союзу".

"Коли Україна буде звільнена від російських окупантів, а цей час настане, ми обов’язково добудуємо цей державний кордон", - наголосив Арсеній Яценюк.