Про це повідомило Мінстерство фінансів у телеграм.

За даними Мінфіну, найбільшими джерелами для наповнення державного бюджету від початку повномасштабного вторгнення Росії є надходження від Національного банку та випуск військових облігацій.

Так, НБУ поповнив держбюджет за цей час майже на $3,5 млрд, випуск військових облігацій – на $2,4 млрд.

Другим за величиною джерелом для бюджету є позики міжнародних фінансових організацій – Міжнародного валютного фонду, який виділив Україні за цей час майже $1,4 млрд, і Світового банку – $997 млн. Ще $703 млн кредиту надійшло від Європейського інвестиційного банку.

Мешні суми надходять від двосторонніх угод та за рахунок грантів з різними країнами. Найбільша така – $792 млн від ЄС.

Нагадаємо, Мінфін закликає українців підтримати державу інвестиціями у військові облігації. Найменша сума такої інвестиції – 1 тис. грн.

Міністерство фінансів працює над розширенням кола іноземних покупців військових облігацій за рахунок громадян країн ЄС і США.

Офіс президента закликав міжнародний бізнес купувати військові облігації України.

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