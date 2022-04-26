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Головна війна з Росією Держдепартамент США підтвердив повернення частини американських дипломатів до Львова

Держдепартамент США підтвердив повернення частини американських дипломатів до Львова

26 квітня, 2022 вiвторок
23:48
війна з Росією Нед Прайс

Заступник глави місії Посольства США в Україні та члени команди посольства вирушили до Львова у вівторок, 26 квітня

Про це повідомив речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

Виступаючи на брифінгу Держдепартаменту, Прайс сказав, що команда посольства "провела зустріч із співрозмовниками з Міністерства закордонних справ України". 

"Сьогоднішня подорож була першим кроком перед більш регулярними поїздками у найближчому майбутньому", — сказав він, зазначивши, що наразі такі зустрічі мають тимчасовий характер. 

"Ми прискорюємо підготовку до якнайшвидшого відновлення роботи посольства у Києві", – продовжив Прайс.

Він сказав, що Держдепартамент "постійно оцінює та переоцінює безпекову ситуацію, аби якнайшвидше відновити діяльність посольства, аби сприяти нашій підтримці уряду та народу України, коли вони мужньо захищають свою країну".

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