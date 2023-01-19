Держдума РФ запроваджує штрафи за неправильне поводження з гноєм
Комітет Держдуми схвалив запровадження штрафів, які сягатимуть до 450 тис. рублів, за неправильне поводження з гноєм
Про це повідомляє РІА "Новости".
За недотримання вимог перевезення, зберігання та реалізації побічних продуктів тваринництва пропонується штрафувати на суми від 30 до 450 тис. рублів.
- Нагадаємо, у Росії великою популярністю користуються скульптури з гною. Так Скульптор з Якутії відобразив відому нідерландську скульптуру Почекуна із сільськогосподарського гною.
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