Держдума РФ запроваджує штрафи за неправильне поводження з гноєм

Про це повідомляє РІА "Новости".

За недотримання вимог перевезення, зберігання та реалізації побічних продуктів тваринництва пропонується штрафувати на суми від 30 до 450 тис. рублів.

Нагадаємо, у Росії великою популярністю користуються скульптури з гною. Так Скульптор з Якутії відобразив відому нідерландську скульптуру Почекуна із сільськогосподарського гною.

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