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Держпраці завершило перевірку лікарні на Львівщині через невиплати зарплат медикам

26 серпня, 2021 четвер
11:41
Економіка Соснівська міська лікарня

Державна служба з питань праці завершила перевірку Соснівської лікарні на Львівщині за фактом невиплати заробітних плат медпрацівникам

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Згідно з повідомленням, Держпраці завершило перевірку за фактами заборгованості по заробітній платі на комунальному підприємстві "Міська лікарня Соснівської міської ради" у Львівській області.

Зазначається, що інспектори встановили факти порушення строків виплати заробітної плати, а також виплати її не в першочерговому порядку. Загальна сума заборгованості склала 1,7 млн грн перед 72 працівниками та 19 звільненими працівниками за квітень-червень цього року.

Держпраці також встановило, що у травні відбулося зменшення тарифних ставок і посадових окладів всіх працівників закладу. Паралельно з цим зафіксовано збільшення посадових окладів чотирьом керівникам та встановлення премій керівникам закладу. Це відбувалося за наявності заборгованості із виплати заробітної плати.

У пресслужбі зазначили, що за матеріалами перевірок Національна поліція порушить кримінальне провадження за фактом умисної невиплати заробітної плати медичним працівникам.

У відомстві додали, що Держпраці також почало позапланову інспекцію Міської клінічної лікарні Слов'янська у Донецькій області. Так було встановлено заборгованість із виплати зарплати перед 733 працівниками в сумі понад 9,2 млн грн. Зазначається, що 23 серпня було погашено заборгованість перед 11 звільненими працівниками у сумі 176 тис. грн. 

У пресслужбі зазначили, що безпідставна невиплата зарплати більш як за один місяць, вчинена умисно, карається штрафом від 8500 до 17000 грн або виправними роботами на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Мінекономіки
Здоров'я
перевірки
Держпраці
заборгованість із зарплати
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