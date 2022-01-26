Держприкордонслужба: у 2021 році українці найчастіше їздили до Польщі
У 2021 році українці здійснили 4,4 млн поїздок до Республіки Польща - на 13% більше, ніж у 2020
Про це йдеться на сайті Держприкордонслужби.
На другому місці по кількості поїздок - Туреччина із числом понад 2 млн українців, які здебільшого прямували на відпочинок. На третьому, із понад 1,7 млн пропускних операцій, опинилась Угорщина.
Кількість подорожей українців до Єгипту за рік зросла удвічі - понад 1,4 млн.
"А от РФ демонструє планомірний спад. Минулого року до країни-агресора їздили на 12% українців менше", - зазначають у Держприкордонслужбі. Також більш ніж удвічі знизилася кількість громадян, які їздили у Білорусь.
Приріст у відсотковому плані демонструють Румунія, Молдова, Словаччина та Німеччина із +32%, +16%, +2% та +20% відповідно.
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