Держприкордонслужба: у 2021 році українці найчастіше їздили до Польщі

Про це йдеться на сайті Держприкордонслужби.



На другому місці по кількості поїздок - Туреччина із числом понад 2 млн українців, які здебільшого прямували на відпочинок. На третьому, із понад 1,7 млн пропускних операцій, опинилась Угорщина.



Кількість подорожей українців до Єгипту за рік зросла удвічі - понад 1,4 млн.



"А от РФ демонструє планомірний спад. Минулого року до країни-агресора їздили на 12% українців менше", - зазначають у Держприкордонслужбі. Також більш ніж удвічі знизилася кількість громадян, які їздили у Білорусь.



Приріст у відсотковому плані демонструють Румунія, Молдова, Словаччина та Німеччина із +32%, +16%, +2% та +20% відповідно.



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