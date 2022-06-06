Про це повідомило Держспецзв'язку в телеграм.

"5 червня на платформі OLL.TV, під час трансляції вирішального футбольного матчу нашої збірної за вихід на чемпіонат світу, на деяких телеканалах (Футбол 1 та Індиго-Україна, Україна 24, UA:Перший) з’явились пропагандистські новини російських ЗМІ", - зазначило відомство.

​​​Держспецзв'язку досліджує обставини кібератаки, але попередньо допускає, що зловмисникам вдалось отримати несанкціонований доступ до одного з вузлів CDN (Content Delivery Network – мережа доставки контенту) та перенаправити трафік.

​Нагадаємо, ​хакери атакували медіасервіс OLL.TV. Замість футболу увімкнулася трансляція російського каналу "Ізвєстія".

ІТ-фахівці сервісу тимчасово припинили трансляцію, локалізували уражений CDN і перезапустили потоки трафіку.​ Це дозволило відновити роботу сервісу.​

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb