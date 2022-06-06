Хакери зуміли отримати доступ до одного з вузлів зв'язку: Держспецзв'язку про атаку на OLL.TV та деякі телеканали
ІТ-фахівцям вдалося відбити хакерську атаку на OLL.TV, яка відбулася 5 червня під час трансляції футбольного матчу Україна-Уельс в рамках відбору на Чемпіонат світу-2022
Про це повідомило Держспецзв'язку в телеграм.
"5 червня на платформі OLL.TV, під час трансляції вирішального футбольного матчу нашої збірної за вихід на чемпіонат світу, на деяких телеканалах (Футбол 1 та Індиго-Україна, Україна 24, UA:Перший) з’явились пропагандистські новини російських ЗМІ", - зазначило відомство.
Держспецзв'язку досліджує обставини кібератаки, але попередньо допускає, що зловмисникам вдалось отримати несанкціонований доступ до одного з вузлів CDN (Content Delivery Network – мережа доставки контенту) та перенаправити трафік.ІТ-фахівці сервісу тимчасово припинили трансляцію, локалізували уражений CDN і перезапустили потоки трафіку. Це дозволило відновити роботу сервісу.
- Нагадаємо, хакери атакували медіасервіс OLL.TV. Замість футболу увімкнулася трансляція російського каналу "Ізвєстія".
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