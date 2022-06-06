"Дещо привезли військовим": Зеленський відвідав Лисичанськ
Президент Володимир Зеленський відвідав командні пункти та передові позиції ЗСУ у районі Бахмута Донецької області та Лисичанська Луганської області
Про це він сказав у своєму нічному зверненні, опублікованому у Telegram та про це повідомила пресслужба ОП.
"Поїхав з головою Офісу на схід. Були в Лисичанську, були в Соледарі. Пишаюсь кожним і кожною, кого зустрів, кому тиснув руку, з ким спілкувався, кого підтримав. Дещо привезли військовим. Про це детально не буду. А дещо привезли від них вам. Впевненість привезли і міцність", - зазначив Зеленський.
Згідно з повідомленням ОП, президент заслухав інформацію щодо обстановки на ділянках фронту та звіт про забезпечення військових.
Зеленський поспілкувався з бійцям та вручив їм державні нагороди.
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