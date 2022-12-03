Деталі щодо вибуху в Одесі: відомо про сімох постраждалих

Про це звітував відділ комунікації поліції Одеської області.

Патрульні поліцейські зупинили автомобіль в Одесі на вулиці Прохорівській: правоохоронці виявили в багажнику транспортного засобу вибухівку, після чого була викликана слідчо-оперативна група. Повідомляється, що після її прибуття стався вибух.

"Унаслідок вибуху постраждали двоє цивільних громадян та п’ятеро поліцейських. Усіх їх госпіталізували. Встановлюються обставини події", - зазначають у пресслужбі.

Місцеве видання "Думська" повідомила про 8 постраждалих, з яких 5 - поліцейських. Інцидент трапився близько 16:30 на парковці адмінбудівлі обласного управління ДСНС.

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