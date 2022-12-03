Деталі щодо вибуху в Одесі: відомо про сімох постраждалих
Після прибуття слідчо-оперативної групи, в автомобілі в Одесі стався вибух. Відомо про двох цивільних та п'ятьох постраждалих поліцейських
Про це звітував відділ комунікації поліції Одеської області.
Патрульні поліцейські зупинили автомобіль в Одесі на вулиці Прохорівській: правоохоронці виявили в багажнику транспортного засобу вибухівку, після чого була викликана слідчо-оперативна група. Повідомляється, що після її прибуття стався вибух.
"Унаслідок вибуху постраждали двоє цивільних громадян та п’ятеро поліцейських. Усіх їх госпіталізували. Встановлюються обставини події", - зазначають у пресслужбі.
- Місцеве видання "Думська" повідомила про 8 постраждалих, з яких 5 - поліцейських. Інцидент трапився близько 16:30 на парковці адмінбудівлі обласного управління ДСНС.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.66
Купівля 39.66Продаж 40.35
-
EUR
Купівля 40.59Продаж 41.67
- Актуальне
- Важливе