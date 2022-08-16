Дев’ятий рік війни: кому заважають волонтери?

У вівторок, 16 серпня, о 10:00 у програмі "Війна і волонтери" – волонтерка Наталія Юсупова про скандал між владою та волонтерами.

Народна депутатка з фракції "Слуга народу", заступниця голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла поскаржилася в СБУ на діяльність "деяких волонтерів" щодо "підриву нацбезпеки". У скандалі прозвучали імена нардепки та волонтерки Яни Зінкевич, екснардепа і блогера Борислава Берези, волонтерів Дани Ярової, Наталі Юсупової, Тимофія Златкіна та Мирослава Гая, військовослужбовця і речника розслідувальної спільноти InformNapalm Михайла Макарука. Кому волонтери стоять, як кістка в горлі та чим буде забезпечене військо, якщо до знаних волонтерів масово приходитиму правоохоронці з перевірками. Про це Христина Парубій та волонтерка Наталія Юсупова поговорять у програмі "Війна і волонтери".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb