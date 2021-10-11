Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Дії росіян можуть перетворити Крим на ядерний відстійник, - військова розвідка

Дії росіян можуть перетворити Крим на ядерний відстійник, - військова розвідка

11 жовтня, 2021 понедiлок
19:57
Суспільство деокупаціїя Крим

Дії російської окупаційної адміністрації на Кримському півострові можуть призвести до екологічної катастрофи у всьому Чорноморському регіоні

Про це заявив начальник Головного управління розвідки МО України бригадний генерал Кирило Буданов, повідомляє пресцентр відомства.

“Тактична ядерна зброя в Криму, а тепер ще й намір розмістити на окупованому українському півострові установки зі збагачення урану, виробництво матеріалів подвійного призначення і застосування технологій, пов’язаних з ядерною зброєю, – все це може перетворити Крим у ядерний відстійник. Екологічна ситуація в цілому регіоні буде під загрозою”, – заявив Буданов.

“Починаючи з 1999 року, РФ різко змінила ядерні положення Концепції національної безпеки і почала відстоювати “принцип деескалації” в своєму ядерному шантажі. Головна роль відводиться тактичній ядерній зброї. Постійні погрози застосування такої зброї в конвенціональних цілях покликані створити атмосферу “ядерного психозу” як у самій Росії, так і в сусідів”, – стверджує очільник воєнної розвідки України.

Буданов переконаний, що в основі такої позиції російських тактиків і стратегів є тверде переконання, що якщо Росія погрожуватиме використанням ядерної зброї, то ворог буде змушений піти на поступки.

“У кращих традиціях холодної війни режим Путіна досягає психологічного ефекту так званого балансування низки країн “на межі війни”. Ядерні маневри Росії в Арктиці, ядерні погрози країнам Східної Європи, а також програма ядерного розгортання в Криму, що створює проблеми всьому Чорноморському регіону, – це єдиний фронт нестабільності та непевності”, – наголошує Буданов.


 
ядерна зброя
анексія Криму
Чорноморський флот
Читайте також:
10 жовтня, 2021 неділя
Сьогодні у Зеленського запитають про офшори та "вагнерівців"
Олександр Усик та Ентоні Джошуа (праворуч)
10 жовтня, 2021 неділя
Джошуа відповів на пропозицію Ф'юрі поступитися правом на бій з Усиком
Україна - Фінляндія, матч відбору ЧС-2022
10 жовтня, 2021 неділя
Малиновський назвав умову свого повернення до збірної України
Київ
+14
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.27
    Купівля 26.27
    Продаж 26.5
  • EUR
    Купівля 30.28
    Продаж 30.66
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, понедiлок
11 жовтня
22:14
Олексій Данілов
Данілов: Українці зможуть отримати доступ до даних з надрокористування і місцевих бюджетів
21:58
Едін Джеко
Лідер збірної Боснії і Герцеговини здивувався, що Шевченко більше не тренує збірну України
21:47
Юрій Вернидуб
Український тренер Вернидуб відреагував на інформацію про інтерес "Барселони"
21:46
Євген Гетьман
Підозрюють в отриманні $90 тис. хабара: суд відсторонив від посади члена Комісії з азартних ігор
21:30
КПВВ "Чаплинка"
На кордоні з окупованим Кримом закривають пункт пропуску "Чаплинка"
21:14
Арена Львів
Україна - Боснія і Герцеговина: як фанати можуть відвідати матч у Львові
21:08
Таїланд послабив обмеження для вакцинованих туристів з окремих країн
21:02
вакцинація
В Україні одну дозу вакцини від COVID-19 отримали майже 84% освітян
20:57
Кіпр - Мальта
Мальта врятувалась від поразки Кіпру на 99-й хвилині у матчі кваліфікації ЧС-2022
20:41
Євген Мецгер
Мецгер написав заяву про відставку з посади голови правління "Укрексімбанку"
20:31
Володимирська
У центрі Києва майже на тиждень перекриють одну з вулиць
20:12
У ВООЗ рекомендували третє COVID-щеплення людям з ослабленим імунітетом
19:56
Тайсон Ф'юрі
Батько Ф'юрі зухвало закликав Усика битись за титул абсолютного чемпіона світу
19:45
Зеленський провів відеоконференцію з Меркель і Макроном
Саміт "Нормандської четвірки" та ситуація на Донбасі: Зеленський провів відеоконференцію з Меркель і Макроном
19:22
У Департаменті молоді та спорту КМДА провели обшуки
У Департаменті молоді та спорту КМДА провели обшуки
18:58
Поїзд Бахмут-Львів зіткнувся з комбайном
18:58
Роман Яремчук
Відчуваємо страх, коли він злий, - форвард збірної України Яремчук висловився про Петракова
18:56
Місько Барбара
Помер співзасновник гурту "Мертвий півень" Місько Барбара
18:38
Руслан Стефанчук
Стефанчук: Після розгляду 12 блокуючих постанов буде вирішена доля закону про деолігархізацію
18:24
Юрій Вернидуб
Батько мене б ніколи не зрозумів, - український тренер Вернидуб зізнався, чому не хоче працювати у Росії
18:14
Наталка Діденко
До українців йдуть дощі й морози, - синоптик Наталка Діденко
17:59
Сергій Ребров
Реброва вдруге поспіль визнали найкращим тренером місяця в ОАЕ
17:57
Кононенко
Генерал СБУ Кононенко подав до Служби безпеки заяву про розголошення Зеленським державної таємниці у справі "вагнергейту"
17:50
МОЗ зафіксувало рекордну кількість викликів "швидкої" за добу
17:38
ООС
Окупанти на Донбасі поранили українського військового
17:37
COVID-19 у Києві
В Україні з 21 жовтня введуть нові правила пасажирських перевезень на час карантину: що зміниться
17:28
Олександр Петраков
Ми не можемо навіть грати внічию, - Петраков висловився про стан футболістів збірної України перед матчем з Боснією
17:15
Антон Поляков
Таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив свідчення, - адвокат
16:53
Ярослав Железняк
Железняк: Комітет із нацбезпеки підробив текст закону про олігархів
16:46
літак
Угода про “відкрите небо” з ЄС підвищить конкуренцію авіакомпаній на українському ринку, - експерт
16:34
ОПУ
В Офісі президента розглядають нові обмеження для невакцинованих від COVID-19
16:31
Трофей ЧС-2022
ЧС-2022: розклад матчів і трансляцій понеділка
16:24
Спутник V
Росія викрала формулу COVID-вакцини британської компанії AstraZeneca, - The Sun
16:21
Євген Мецгер
Напад на журналістів "Схем": Мецгера відправили під нічний домашній арешт
16:15
карантин
На Одещині посилили карантин
16:03
Британія визнала українські COVID-сертифікати
16:03
МОЗ розпочало позапланові перевірки шкільних їдалень
15:52
Дельта банк
Розтрата грошей вкладників Дельта банку: одного зі співвласників заарештували із мільярдною заставою
15:48
Микола Чаус
ВАКС продовжив домашній арешт екссудді Чаусу
15:42
Геннадій Труханов
Суд відпустив мера Одеси Труханова під заставу в 30 млн грн
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV