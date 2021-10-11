Дії росіян можуть перетворити Крим на ядерний відстійник, - військова розвідка

Про це заявив начальник Головного управління розвідки МО України бригадний генерал Кирило Буданов, повідомляє пресцентр відомства.

“Тактична ядерна зброя в Криму, а тепер ще й намір розмістити на окупованому українському півострові установки зі збагачення урану, виробництво матеріалів подвійного призначення і застосування технологій, пов’язаних з ядерною зброєю, – все це може перетворити Крим у ядерний відстійник. Екологічна ситуація в цілому регіоні буде під загрозою”, – заявив Буданов.

“Починаючи з 1999 року, РФ різко змінила ядерні положення Концепції національної безпеки і почала відстоювати “принцип деескалації” в своєму ядерному шантажі. Головна роль відводиться тактичній ядерній зброї. Постійні погрози застосування такої зброї в конвенціональних цілях покликані створити атмосферу “ядерного психозу” як у самій Росії, так і в сусідів”, – стверджує очільник воєнної розвідки України.

Буданов переконаний, що в основі такої позиції російських тактиків і стратегів є тверде переконання, що якщо Росія погрожуватиме використанням ядерної зброї, то ворог буде змушений піти на поступки.

“У кращих традиціях холодної війни режим Путіна досягає психологічного ефекту так званого балансування низки країн “на межі війни”. Ядерні маневри Росії в Арктиці, ядерні погрози країнам Східної Європи, а також програма ядерного розгортання в Криму, що створює проблеми всьому Чорноморському регіону, – це єдиний фронт нестабільності та непевності”, – наголошує Буданов.