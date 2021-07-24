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Головна Кримінал Ділки з Волині незаконно постачали бурштин до Еміратів. Проведено 16 обшуків

Ділки з Волині незаконно постачали бурштин до Еміратів. Проведено 16 обшуків

24 липня, 2021 субота
15:15
Кримінал

Українські правоохоронці припинили діяльність злочинної групи, причетної до незаконних операцій з бурштином. Встановлено, що до протиправної діяльності причетні мінімум 10 осіб - мешканці Волинської та Рівненської областей

Зловмисники налагодили схему переробки та збуту бурштину до Об’єднаних Арабських Еміратів. За результатами проведених обшуків у фігурантів поліцейські вилучили 300 кг дорогоцінного каміння та обладнання майже на 1 млн грн, розповідає Еспресо.TV.

"Учора, 23 липня, працівники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими ГУНП у Волинській області та прикордонниками під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури та за силової підтримки бійців корпусу оперативно-раптової дії, роти поліції особливого призначення, відділу прикордонної служби "Дозор-Житомир" провели 16 санкціонованих обшуків за місцями проживання правопорушників, у транспортних засобах причетних до злочинної діяльності з обробки та збуту бурштину", - розповідають у Національній поліції.

Під час обшуків правоохоронці ліквідували три підпільні цехи для обробки каміння, що зловмисники обладнали у Ковелі та Луцьку. У приміщеннях виявлено та вилучено близько 300 кг обробленого та необробленого бурштину різної фракції, готові вироби з каміння, станки для ручної обробки та перероблення, додаткове обладнання, окрім цього, пістолет та грошові кошти. 

Орієнтовна вартість вилученого обладнання та дорогоцінного каміння сягає близько мільйона гривень.

Встановлено, що створив злочинну групу та налагодив незаконну схему придбання, зберігання та переробки у значних розмірах незаконно видобутого на території Волинської, Рівненської та Житомирської областей бурштину-сирцю 34-річний мешканець Ковеля. Він забезпечував фінансування злочинної діяльності, проводив збір та виплату грошових коштів, а також визначав розмір винагороди кожному учаснику групи. Окрім організатора, до незаконної діяльності причетні ще дев’ятеро осіб. Всі вони мешканці Волинської та Рівненської областей. 

Зловмисники купували каміння та здійснювали його переробку в обладнаних цехах. Готові вироби, поза митним контролем, переправляли до Республіки Польща, звідти «товар» потрапляв до Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), де його й збували. Грошові кошти, отримані незаконним шляхом, фігуранти самостійно перевозили до України.

Нині, в рамках розпочатого кримінального провадження, тривають слідчі дії.

Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно та проведення необхідних експертиз.

Усім учасникам злочинної групи оголосять про підозру за ч. 2 ст. 240-1 (незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину) Кримінального кодексу України.


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Волинь
бурштин
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