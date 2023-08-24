"Динамо" - "Бешикташ": де та коли дивитись матч плейоф кваліфікації Ліги конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Номінально домашній для "біло-синіх" поєдинок відбудеться на стадіоні "Джулешті" в румунському Бухаресті. Початок зустрічі – о 20:00 за київським часом.

У прийдешньому поєдинку букмекери вище оцінюють шанси стамбульського клубу. На перемогу "Бешикташа" пропонують поставити з коефіцієнтом 2,28. Нічия – 3,65. Виграш киян – 3,45.

Фаворитом двоматчевої дуелі також є турецький колектив. На вихід "Бешикташа" до групового етапу турніру приймаються ставки з коефіцієнтом 1,34. Підсумковий успіх "Динамо" – 3,45.

Матч-відповідь команди зіграють у четвер, 31 серпня, у Стамбулі. Початок поєдинку – о 21:00 за київським часом.

Ліга конференцій

Плейоф кваліфікації. Перший матч

24 серпня

"Динамо" (Україна) - "Бешикташ" (Туреччина)

Бухарест, "Джулешті"

Початок о 20:00

Трансляція - телеканали "2+2", "Динамо TV" і Youtube -канал "Динамо" та Youtube-канал FootballHub , онлайн-телебачення Київстар ТБ.