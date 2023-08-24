"Динамо" - "Бешикташ": де та коли дивитись матч плейоф кваліфікації Ліги конференцій
У четвер, 24 серпня, київське "Динамо" зіграє проти турецького "Бешикташа" в першому матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2023/24
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Номінально домашній для "біло-синіх" поєдинок відбудеться на стадіоні "Джулешті" в румунському Бухаресті. Початок зустрічі – о 20:00 за київським часом.
У прийдешньому поєдинку букмекери вище оцінюють шанси стамбульського клубу. На перемогу "Бешикташа" пропонують поставити з коефіцієнтом 2,28. Нічия – 3,65. Виграш киян – 3,45.
Фаворитом двоматчевої дуелі також є турецький колектив. На вихід "Бешикташа" до групового етапу турніру приймаються ставки з коефіцієнтом 1,34. Підсумковий успіх "Динамо" – 3,45.
Матч-відповідь команди зіграють у четвер, 31 серпня, у Стамбулі. Початок поєдинку – о 21:00 за київським часом.
Ліга конференцій
Плейоф кваліфікації. Перший матч
24 серпня
"Динамо" (Україна) - "Бешикташ" (Туреччина)
Бухарест, "Джулешті"
Початок о 20:00
Трансляція - телеканали "2+2", "Динамо TV" і Youtube -канал "Динамо" та Youtube-канал FootballHub , онлайн-телебачення Київстар ТБ.
- Нагадаємо, у 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій кияни у серії пенальті пройшли грецький "Аріс" (0:1, 2:1). "Бешикташ" на попередній стадії турніру двічі обіграв азербайджанський клуб "Нефтчі" (3:1, 2:1).
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