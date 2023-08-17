Ліга Конфенренцій: "Динамо" перемогло "Аріс" у серії пенальті
Київське "Динамо" у матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій перемогло грецький "Аріс" в основний і додатковий час. Також було кращим у серії пенальті
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга конференцій
3-й кваліфікаційний раунд. Матч-відповідь
16 серпня
"Динамо" (Україна) - "Аріс" (Греція) 2:1 (6:5)
Перший матч - 0:1
Бухарест, "Супербет Арена"
Голи: Волошин, 45, Караваєв, 85 - Морон, 39.
Пенальті: Бражко 1:0, Фабіано 1:1, Андрієвський 2:1, Менендес 2:1 (воротар), Діалло 3:1, Рупп 3:2, Перріс 3:2 (воротар), Феррарі 3:3, Беніто 4:3, Хрістодулопулос 4:4, Дячук 5:4, Самора 5:5, Дубінчак 6:5, Одубайо 6:5 (вище)
"Динамо": Бущан, Тимчик (Караваєв 82), Дячук, Сирота, Дубінчак, Сидорчук (Бражко 72), Шапаренко (Андрієвський 72), Буяльський, Ярмоленко (Перріс 106), Ванат (Беніто 106), Волошин (Діалло 82)
"Аріс": Хутесіотіс, Монтойя, Фабіано, Одубайо, Феррарі, Жюль (Самора 106), Даріда (Павічич 75), Джурасек (Рупп 59), Моберг Карлссон (Менендес 59), Морон (Хрістодулопулос 82), Пальма (Маттаріта 82)
Попередження: Сирота 105, Андрієвський 110 - Павічич 80, Пальма 82, Маттаріта 89, Одубайо 111
Вилучення: Павічіч 106 (друга жовта)
"Динамо" пропустило під завісу першого тайму. На 39-ій хвилині гол з передачі Луїса Пальми забив іспанець Лорен Морон.
Кияни змогли відігратись ще до перерви. На останніх секундах з пасу Сергія Сидорчука забив Назарій Волошин.
У другому таймі ініціатива повністю належала "Динамо". Після кількох нереалізованих моментів забив "джокер" Мірче Луческу Олександр Караваєв після довгої діагоналі Олександра Андрієвського. Більше голів в основний час не було.
Не було голів і у додаткові 30 хвилин, хоча обидві команди мали шанси відзначитись.
У серії пенальті кращими виявились футболісти "Динамо", а особливо вородар Георгій Бущан, який відбив один пенальті.Тепер у плей-офф кваліфікації ЛК "Динамо" зіграє проти переможця пари "Бешикташ" (Туреччина) - "Нефтчі" (Азербайджан).
Нагадаємо, що перша зустріч закінчилась перемогою грецького "Аріса" з рахунком 1:0.
Як виступають у єврокубках "Шахтар", "Дніпро-1" та "Зоря"
Україну на груповому раунді Ліги чемпіонів 2023/24 представлятиме "Шахтар". "Дніпро-1" не зміг подолати кваліфікацію турніру та на другому відбірковому раунді поступився грецькому "Панатінаїкосу" - 1:3, 2:2.
Віцечемпіон України продовжить виступи у Лізі Європи, де змагається у третьому колі кваліфікації з чеською "Славією". У першому матчі "Дніпро-1" поступився команді з Праги з рахунком 3:0. Матч-відповідь відбудеться 17 серпня.
У разі перемоги він зіграє у плей-офф Ліги Європи із "Зорею", яка на цьому етапі розпочинає виступи у єврокубках.
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